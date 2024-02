Guinea: dopo il Niger, la Cedeao revoca le sanzioni anche contro la giunta di Conakry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha deciso di revocare le sanzioni anche contro la giunta militare della Guinea. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Cedeao, Omar Alieu Touray, al termine del vertice dell'organizzazione che si è tenuto ieri ad Abuja. In occasione dello stesso summit i Paesi membri della Cedeao hanno deciso anche la revoca "con effetto immediato" delle sanzioni commerciali ed economiche e delle restrizioni di viaggio alla giunta militare del Niger. La decisione, ha affermato Touray, è stata presa “per motivi puramente umanitari” e per alleviare le sofferenze causate alla popolazione nigerine. “Ci sono sanzioni mirate (individuali) e sanzioni politiche che rimangono in vigore”, ha aggiunto Touray nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine della riunione dell'organizzazione. Il 5 settembre 2021 una giunta militare guidata dal colonnello Mamady Doumbouya ha preso il potere con un colpo di Stato in Guinea, destituendo l'allora presidente Alpha Condé, abrogando la Costituzione e chiudendo le frontiere. Da allora la Cedeao ha sospeso l'adesione della Guinea all'organizzazione e ha chiesto il rilascio di Condé. (Res)