Bielorussia: Lukashenko, saremo sempre "uniti alla Russia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia "sarà sempre unita alla Russia". Lo ha affermato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, aggiungendo di aver discusso con il presidente russo Vladimir Putin vari modi per affrontare l'Occidente. “Saremo sempre uniti alla Russia" e in una situazione del genere possiamo resistere a qualsiasi nemico", ha detto Lukashenko ai giornalisti in un seggio elettorale domenica, dopo aver votato per il rinnovo della camera bassa del Parlamento bielorusso e per i consigli locali. (Rum)