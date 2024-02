Usa-Argentina: Trump incontra Milei a margine della conferenza Cpac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha avuto un incontro con il presidente argentino Javier Milei a Washington. È quanto si apprende da un video postato su X (ex Twitter) dall'ex assistente di Trump, Dan Scavino. Trump e Milei, che in precedenza si erano scambiati messaggi amichevoli sui social media, si sono incontrati per la prima volta a margine della Conservative Political Action Conference (Cpac), conferenza politica annuale cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e dal mondo, cui hanno partecipato entrambi. Nel video compare Milei che ringrazia l'ex presidente “per tutto il (suo) lavoro” e dice: “Spero di rivederti e la prossima volta spero che tu sarà presidente". Nel suo intervento al Cpac, Trump si è rivolto a Milei affermando: “Lui è Maga (acronimo per 'Make Argentina Great Again', lo slogan elettorale di Trump). Rendi di nuovo grande l’Argentina. Ho capito che è uno dei pochi che sa farlo davvero bene". L'apparizione al Cpac è stata il secondo viaggio di Milei negli Stati Uniti da quando ha assunto l'incarico, a novembre. In nessuna delle due visite ha incontrato il presidente Joe Biden. Il giorno prima del suo incontro con Trump, Milei ha ospitato a Buenos Aires il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che in una conferenza stampa dopo l’incontro ha elogiato gli sforzi di Milei per stabilizzare l’economia, incentrati sul taglio della spesa per eliminare il deficit fiscale alla base dell’inflazione al 250 per cento dell’Argentina, definendoli “assolutamente vitali”.(Was)