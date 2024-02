Gaza: gabinetto di guerra Israele decide di inviare delegazione in Qatar per negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto di guerra di Israele ha deciso di inviare una delegazione in Qatar per proseguire i negoziati sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”. Ieri, fonti diplomatiche hanno fatto sapere che i colloqui di Parigi tra rappresentanti israeliani, statunitensi, egiziani e qatarioti, hanno portato alla stesura di un nuovo quadro per raggiungere un accordo per una tregua temporanea. (Res)