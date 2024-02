Aerospazio: Urso, confronto con Egelund per garantire accesso autonomo dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Con il ministro della scienza e dello spazio Christine Egelund, ci siamo confrontati a Copenaghen sulla politica spaziale dei nostri paesi e di quanto sia possibile fare insieme nell'Esa e nella Ue per garantire l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "L’Italia può contribuire agli obiettivi danesi anche per quanto riguarda l'osservazione della terra e la sostenibilità ambientale. Importante il ruolo della nostra base di Malindi in Kenya per le costellazioni satellitari dei paesi africani, anche nel quadro del Piano Mattei e della necessità, pienamente condivisa dal collega danese, di una politica europea per l'Africa", conclude. (Rin)