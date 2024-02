Viabilità: chiusure notturne su R6 raccordo A1/A51 e R5 raccordo A1/piazzale Corvetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6) e sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), per consentire attività di ispezione viadotto "San Donato", saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di mercoledi' 28 e giovedi' 29 febbraio, con orario 21:00-5:00. Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6): sarà chiuso il ramo di allacciamento con l'R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, per chi proviene dalla A1 ed è diretto verso Milano Piazzale Corvetto. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est e invertire il senso di marcia allo svincolo di Paullo. (Com)