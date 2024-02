Pisa: Salvini, giù le mani dalle nostre forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giù le mani dalle nostre forze dell’ordine, non tirate in politica poliziotti e carabinieri”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. “È giusto analizzare se si è fatto tutto quello che si doveva, se è mancata comunicazione, se qualcuno ha ecceduto”, ha proseguito Salvini. “Quello che non è accettabile – ha sottolineato – è che coloro che garantiscono sicurezza e democrazia vengano tirati in ballo nella contesa politica”. (Rin)