Ucraina: capo amministrazione presidenziale, aspettiamo invito a entrare nella Nato già in estate

- L'Ucraina si aspetta di ricevere un'invito ad entrare nella Nato già questa estate, al summit dell'Alleanza in programma a Washington. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak. “Solo un invito dell’Ucraina alla Nato darà all’Europa e al mondo una reale possibilità di ritornare ad una vera sicurezza. Il mancato invito dell’Ucraina al vertice di Washington può davvero dare impulso a una nuova escalation – in Medio Oriente, in altre regioni del nostro pianeta", ha scritto Yermak. Nella giornata di ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che l'Ucraina entrerà nell'Alleanza, "non è questione di se ma di quando". (Kiu)