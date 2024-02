Lavoro: Benigni, futuro paese passa da investimento su giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo convinti che non sia giusta la ricetta proposta in questi anni dei governi di centrosinistra, ovvero avere uno stato assistenzialista". Lo ha detto Stefano Benigni, neo vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24. "I nostri giovani sognano un'Italia della speranza, che dia loro le opportunità e gli strumenti per potere avere un'occupazione stabile, per poter guardare al futuro con serenità e fiducia, per poter accedere a un mutuo e comprarsi la prima casa e immaginare una famiglia", ha aggiunto. (segue) (Rin)