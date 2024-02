Lavoro: Benigni, futuro paese passa da investimento su giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo impegnarci in questa direzione per fare in modo di dare delle opportunità ai nostri giovani e il governo già da tempo sta lavorando per dare delle risposte", ha spiegato Benigni. "Lo abbiamo fatto, ad esempio, proponendo il mutuo agevolato per le giovani coppie, o con il taglio del cuneo fiscale che ha, di fatto, aumentato gli stipendi. Siamo determinati a continuare su questa strada perché siamo convinti che il futuro del paese passi da un grande investimento sulle nuove generazioni", ha concluso. (Rin)