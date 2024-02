Ue: Calandrini (Fd'I), domani Agrifish, per scongiurare crisi agricola nuova strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Bruxelles, nel corso del Consiglio Agrifish, il ministro Lollobrigida "presenterà un No paper che cristallizza la posizione italiana sulla filiera agroalimentare". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio. "Non è più sostenibile considerare il settore agricolo come un mero produttore di materie prime, così come riportato nel New green deal europeo. Il No paper è frutto del lavoro certosino svolto, dall'inizio del suo mandato, dal ministro Lollobrigida, che da mesi dialoga con tutti i rappresentanti della filiera agroalimentare italiana, un asset strategico nazionale come sottolineato più volte dallo stesso ministro", aggiunge. (segue) (Com)