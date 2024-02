Ue: Calandrini (Fd'I), domani Agrifish, per scongiurare crisi agricola nuova strategia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori e gli allevatori europei "contribuiscono a conservare il territorio e la biodiversità. E' grazie a loro se possiamo contare ancora oggi su prodotti tipici e di qualità", sottolinea Calandrini. "E' grazie a loro se alcune aree d'Europa non risultano abbandonate ma sono ancora abitate. Per risolvere la crisi del settore occorre insomma cambiare paradigma: il ruolo dell'agricoltura in Italia e in Europa deve rimanere centrale, soprattutto nell'ottica della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico", prosegue. (segue) (Com)