Ucraina: rapporto Isw, forze russe guadagnano terreno ma con perdite altissime

- Le forze russe stanno guadagnando terreno in Ucraina, ma finora con vittorie "molto limitate ed estremamente costose". Lo afferma l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo rapporto, secondo cui la situazione in Ucraina è "grave, ma tutt'altro che disperata". "Probabilmente sono morti più soldati russi per conquistare Avdiivka di quanti ne siano morti durante l'intera guerra sovietico-afghana", secondo le informazioni riprese dall'Isw, ripreso dai media ucraini. (Kiu)