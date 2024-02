Pisa: protesta studentesca a Roma, alle 14 scattano i divieti di sosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della manifestazione studentesca prevista questa sera alle 18 in piazza Gigli a Roma, già a partire dalle 14 scatterà i divieto di parcheggio e la rimozione dei veicoli in piazza Beniamino Gigli e piazza del Viminale. Stesso provvedimento sarà preso in via del Viminale da via De Pretis a via Firenze; via Torino, da via del Viminale a via Nazionale; via Firenze da via del Viminale a via Nazionale; via Napoli, da via Cesare Balbo a via Nazionale. Nelle aree segnalate, il divieto vale anche per motocicli e monopattini.(Rer)