Business News: Tunisia, rispettata scadenza debito estero con pagamento di 850 milioni di euro

- La Tunisia ha corrisposto il pagamento della quota più consistente di debito estero per il 2024. Lo ha riferito il quotidiano francofono “Il Boursa”, precisando che sabato 17 febbraio la Tunisia ha pagato 850 milioni di euro per rimborsare il debito sul mercato finanziario internazionale contratto nel 2017. Secondo la stessa fonte, i mesi di febbraio e ottobre sono i più impegnativi per lo Stato tunisino, chiamato a versare rispettivamente il 20 e 25 per cento dell'ammortamento totale del debito pubblico, pari a circa 4,5 miliardi di euro, nel corso di quest'anno. (Tut)