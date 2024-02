Usa: Trump vince anche in Carolina del Sud, Haley battuta nel suo Stato ma non si ritira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si avvia a diventare il candidato ufficiale del Partito repubblicano alle elezioni di novembre, dopo la nuova vittoria ottenuta in Carolina del Sud contro l'ex ambasciatrice Nikki Haley. L'ex rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite ha perso nello Stato che lei stessa ha governato dal 2011 al 2017. attualmente, con circa l'85 per cento dei voti conteggiati, ha ottenuto solo il 39,4 per cento dei consensi, contro il 60 di Trump. La sconfitta nel suo stesso Stato rappresenta un duro colpo per la campagna elettorale della Haley, dopo che le principali cariche politiche della Carolina del Sud hanno sostenuto pubblicamente Trump: dai senatori Tim Scott e Lindsey Graham, fino al governatore, Henry McMaster. (segue) (Was)