Usa: Trump vince anche in Carolina del Sud, Haley battuta nel suo Stato ma non si ritira (2)

- Con la quarta vittoria decisiva, dopo avere trionfato anche in Iowa, in New Hampshire e in Nevada, l'ex presidente sembra ormai lanciato verso la nomination repubblicana. Durante un discorso in Carolina del Sud, dopo che tutte le proiezioni hanno annunciato la sua vittoria alle primarie a nemmeno cinque minuti dalla chiusura dei seggi, Trump ha dichiarato che il risultato è stato anche superiore alle sue aspettative. "Il Partito repubblicano non è mai stato così unito", ha aggiunto, ringraziando i suoi sostenitori. La Haley, d'altro canto, ha ribadito di non essere intenzionata a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. "Sono una donna di parola: non smetterò di combattere sapendo che la maggioranza dei cittadini non sostiene né Joe Biden, né Donald Trump", ha affermato durante un discorso a Charleston. (segue) (Was)