Usa: Trump vince anche in Carolina del Sud, Haley battuta nel suo Stato ma non si ritira (3)

- Anche se un nuovo duello tra Biden e Trump appare ormai sempre più probabile, la gara tra l'ex presidente e l'ex ambasciatrice continuerà sicuramente fino al 5 marzo, data del cosiddetto Super Tuesday, quando si voterà in 15 Stati diversi in cui ci si giocherà circa un terzo dei delegati necessari per confermare una candidatura ufficiale alle elezioni di novembre. Da parte sua, Trump si mostra sempre più sicuro. Parlando alla Conferenza per l'azione politica dei conservatori (Cpac), kermesse politica annuale a cui partecipano attivisti e rappresentanti politici conservatori da diversi Paesi del mondo, l'ex presidente si è definito un "orgoglioso dissidente politico", affermando che le elezioni presidenziali di novembre saranno "il giorno del giudizio". Nel suo discorso è tornato ad attaccare il presidente Joe Biden, affermando che il 5 novembre, giorno delle urne sarà "la giornata della liberazione per tutti i lavoratori onesti: ma per i bugiardi, i truffatori e gli impostori che sono al governo, sarà il giorno del giudizio". (Was)