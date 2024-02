Business News: Tunisia, Osservatorio nazionale agricoltura, ricavi da datteri in aumento del 23,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in forte espansione il settore dei datteri in Tunisia sul mercato globale, con un aumento dei ricavi del 23,4 per cento nei primi quattro mesi della stagione 2023-2024 rispetto allo stesso periodo della precedente annata. Come riferito dall’Osservatorio nazionale dell’agricoltura della Tunisia (Onagri), le esportazioni hanno raggiunto un totale di 70,3 mila tonnellate, mentre i prezzi hanno registrato un aumento del 3,8 per cento (1,90 euro al chilogrammo, rispetto all’1,80 euro della precedente stagione). Complessivamente, i ricavi dal settore dei datteri nei primi quattro mesi della stagione 2023-2024 hanno raggiunto i 135 milioni di euro. (Tut)