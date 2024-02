Business news: Niger, giunta di Niamey non ha pagato rata di 22 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il Niger non ha ripagato una rata del debito di 13,4 miliardi di franchi Cfa (22 milioni di dollari). Lo ha reso noto in un comunicato l'agenzia di gestione del debito dell'Unione monetaria dell'Africa occidentale (Umoa-Titres), secondo cui il mancato pagamento ha portato il debito totale del Niger a circa 519 milioni di dollari dopo il colpo di Stato di luglio e la conseguente sospensione del Paese dai servizi finanziari regionali. Il Niger è attualmente soggetto alle sanzioni imposte dalla conferenza dei capi di Stato e di governo dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (Uemoa). "Questa situazione è attentamente monitorata dall'Umoa-Titres in collaborazione con le istituzioni interessate", si legge nella nota. Il Niger è stato sospeso dal mercato finanziario regionale e dalla Banca centrale regionale dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) e dall’Uemoa a seguito del colpo di Stato militare dello scorso 26 luglio, che ha deposto il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. La giunta militare salita al potere a Niamey ha annunciato il mese scorso, insieme ai vicini Mali e Burkina Faso, l'intenzione di lasciare la Cedeao con effetto immediato. Il blocco regionale ha in programma un vertice il prossimo 24 febbraio per discutere la situazione. (segue) (Res)