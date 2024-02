Business news: Costa d'Avorio, il Paese diventa la seconda potenza economica dell'Africa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa d'Avorio è diventata la seconda economia più grande della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). È quanto riferisce il sito d'informazione "Sika Finance", citando i dati del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui il Paese ha strappato il secondo posto al Ghana e si piazza dietro la sola Nigeria, che resta la prima potenza economica della regione. Secondo i dati ufficiali, il Paese ha raggiunto un prodotto interno lordo (Pil) di 79,43 miliardi di dollari alla fine del 2023, dietro alla sola Nigeria, il cui Pil è ammontato a 390 miliardi di dollari. Individuata dalla Banca africana di sviluppo (Affb) come una delle 15 economie africane più performanti, con una crescita economica del 6,5 per cento nel 2023, la Costa d'Avorio sta guadagnando terreno nel panorama delle economie del continente, in particolare all’interno della Cedeao. Quanto al Ghana, il Pil si è attestato a 76,63 miliardi di dollari. (Res)