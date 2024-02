Sardegna 2024: iniziate le operazioni di voto, quasi 1.5 milioni di sardi alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono appena iniziate, nei 377 comuni della Sardegna, le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale. Dalle 6.30 di oggi, dopo le operazioni preliminari, si potrà votare fino alle 22. Gli elettori - suddivisi in 1884 sezioni nelle 8 circoscrizioni (Cagliari, Medio Campidano, Carbonia - Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia-Tempio) - sono 1.447.761, di cui 709.840 uomini e 737.921 donne. Fra i 1416 candidati saranno scelti i 60 consiglieri che andranno a comporre la diciassettesima legislatura del Consiglio Regionale della Sardegna. (Rsc)