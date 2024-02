© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hacker russi hanno violato il sistema editoriale del canale televisivo ucraino "Priyamy", pubblicando un falso titolo di scorrimento, durante una trasmissione politica e la messa in onda di un intervento dell'ex presidente Petro Poroshenko. “Gli Stati Uniti e Zelensky distruggeranno l’Ucraina, Avdiivka è solo l'inizio", si leggeva nel titolo, scritto in lingua russa. Il titolo è stato in seguito rimosso. (Kiu)