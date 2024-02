Ue: Lollobrigida, domani presenterò documento per rafforzare Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani al Consiglio agrifish "presenterò un documento, che ha come titolo 'L'agricoltura, la Pac e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società' e che punta sul rafforzamento della dotazione di risorse della Politica agricola Ue perché l'attuale budget si è dimostrato non sufficiente a garantire il necessario equilibrio tra sostenibilità economica e ambientale". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un'intervista a "La provincia di Cremona"."Puntiamo sul sostegno e la tutela del reddito degli agricoltori, il rafforzamento della sovranità alimentare europea e la direttiva Ue contro le pratiche sleali", ha aggiunto. (segue) (Rin)