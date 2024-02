Ue: Lollobrigida, domani presenterò documento per rafforzare Pac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ottica del rafforzamento del reddito degli agricoltori è "decisivo anche il tema degli accordi internazionali che vanno improntati a criteri di reciprocità per importare solo prodotti sottoposti agli stessi standard e alle stesse regole che i nostri agricoltori e pescatori sono obbligati a rispettare", ha sottolineato il ministro Lollobrigida, per cui "il documento è importante anche alla luce del Consiglio dei capi di stato e di governo di marzo" per il quale, Giorgia Meloni, "ha chiesto e ottenuto che all'ordine del giorno ci sia anche una discussione sui temi dell'agricoltura. L'Italia ragiona da protagonista. Il settore agricolo e di produzione è il nostro biglietto da visita principale", ha concluso. (Rin)