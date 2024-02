Kosovo-Serbia: Kurti accusa Vucic di aver lasciato aperta la possibilità di "un'invasione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allegato dell'Accordo sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina con la mediazione dell'Unione europea è stato raggiunto a marzo 2023 nella città di Ocrida in Macedonia del Nord e prevede degli obblighi sia per la parte serba che kosovara. Tra i punti più importanti, Belgrado si impegna a non opporsi all'adesione del Kosovo a organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea o la Nato, mentre a Pristina viene chiesto di consentire la creazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso). Il documento è stato accettato verbalmente ma non è stato mai firmato dai leader dei due Paesi, Aleksandar Vucic e Albin Kurti. (Seb)