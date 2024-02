Kosovo-Serbia: Kurti, Vucic non firma accordo Ocrida per tenere aperta porta nuovo conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si rifiuta di firmare l'accordo raggiunto lo scorso anno a Ocrida, in Macedonia del Nord, perché vuole tenersi aperta l'opzione di un'invasione del Kosovo. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, durante una discussione sulle sfide per la sicurezza nei Balcani occidentali, tenutasi a Londra. "Non firmando (l'accordo), Vucic manterrà aperta l'opzione di invadere il Kosovo. Non vedo nessun altro significato sostanziale di questo rifiuto di firmare il documento a parte questo. Vogliono tenersi questa porta aperta, in modo da avere altre finestre per tornare e replicare l'aggressione", ha detto Kurti. Il premier kosovaro ha dichiarato che c'è il rischio di un nuovo attacco come quello avvenuto lo scorso anno a Banjska - comune nel nord del Kosovo dove lo scorso settembre è avvenuta una sparatoria che ha provocato la morte di tre persone e l'arresto di altre cinque - e che sinora tutto ciò non si è verificato grazie alla cooperazione della polizia con la Kfor. (Alt)