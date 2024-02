Kosovo: incontro fra ambasciatori Quintetto e Ue e rappresentanti serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori dei Paesi membri del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) e quelli degli Stati membri dell’Unione europea hanno incontrato il vice difensore civico e i rappresentanti della comunità serba del Kosovo. Lo ha riferito su X l'ambasciatore tedesco in Kosovo, Jorn Rohde, secondo cui si tratta di "partner fidati nei nostri sforzi congiunti per promuovere i diritti umani e le relazioni interetniche in Kosovo".(Alt)