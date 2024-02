Kosovo: oggi 16esimo anniversario indipendenza, Osmani ribadisce percorso euroatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sedicesimo anniversario dell'indipendenza del Kosovo, la presidente della Repubblica, Vjosa Osmani, ha dichiarato che il percorso del Paese nelle istituzioni euro-atlantiche non ha alternative. "Questi partenariati sono stati e rimangono vitali per lo sviluppo del nostro Paese. Queste alleanze ci ricordano che la lotta per la libertà si distingue anche per il sostegno di coloro che condividono con noi l'impegno comune. Il Kosovo ha vinto non solo perché aveva tutti i diritti, ma ha vinto perché ha agito con saggezza e ha costruito visioni e alleanze basate sui valori", ha affermato Osmani. La presidente ha sottolineato che Banjska - città del nord del Kosovo dove è avvenuta una sparatoria lo scorso settembre - è la prova della vecchia Serbia e la reazione all'aggressione statale serba è stata determinate. "La mattina presto del 24 settembre dell'anno in cui sono partito, il Kosovo è stato nuovamente sfidato. La nostra reazione all'aggressione dello stato serbo è stata determinata e vi garantisco che lo sarà", ha detto la presidente Osmani. (segue) (Alt)