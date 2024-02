Kosovo: oggi 16esimo anniversario indipendenza, Osmani ribadisce percorso euroatlantico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha detto che la Repubblica del Kosovo garantisce i più ampi diritti alle minoranze della regione. "È deplorevole che il nostro vicino abbia scelto la strada per bloccare il funzionamento interno della nostra repubblica e il suo riconoscimento. Noi non negoziamo la nostra libertà e il diritto alla difesa e allo sviluppo, quindi come governo del Kosovo adottiamo misure per rafforzare lo stato di legge e includere e aiutare i cittadini indipendentemente dalla loro etnia e genere", ha affermato Kurti. (Alt)