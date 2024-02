Serbia-Cina: Vucic aggiorna Wang su minacce a cittadini serbi nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza e lo ha informato sulle minacce che gravano sui cittadini serbi che risiedono nel nord del Kosovo. "Abbiamo discusso anche delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica tra Serbia e Cina e abbiamo confermato ancora una volta 'l'amicizia d'acciaio' tra i nostri due paesi e popoli. L'ho informato del pericolo per il popolo serbo in Kosovo e Metohija e delle condizioni di vita sempre più difficili nella provincia meridionale della Serbia", ha detto Vucic sul suo profilo Instagram dopo l'incontro con Wang, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il capo dello Stato ha sottolineato che la conversazione con Wang è stata cordiale e che i due hanno discusso delle questioni globali più importanti in materia di sicurezza e delle sfide che il mondo si trova oggi ad affrontare. (Seb)