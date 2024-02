Business news: Vietjet Air ordinerà 20 Airbus A330-900

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea vietnamita Vietjet Air ha firmato un protocollo d'intesa con Airbus per l'acquisto di 20 aeromobili widebody A330-900. Lo rende noto l'azienda europea in un comunicato, nel quale si precisa che, una volta finalizzato, si tratterà del primo ordine del vettore per degli aeromobili widebody. Gli aerei saranno utilizzati sulla crescente rete di lungo raggio del vettore, così come sui servizi regionali ad alta capacità. Sostituiranno l'attuale flotta di A330-300 in leasing e consentiranno l'espansione del network. L'A330neo è dotato della pluripremiata cabina Airspace, che offre ai passeggeri un'esperienza unica, elevati livelli di comfort, atmosfera e design. Fra gli elementi salienti, maggiore spazio individuale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e l'accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo. Alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l'A330-900 è in grado di volare per 7.200 nm / 13.300 km senza scalo. Alla fine di gennaio 2024 la Famiglia A330 aveva accumulato 1.771 ordini fermi da parte di oltre 130 clienti in tutto il mondo. (Com)