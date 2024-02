Usa: Trump, in Carolina del Sud vittoria più grande del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che la sua vittoria alle primarie repubblicane in Carolina del Sud, per selezionare il candidato ufficiale del Partito alle elezioni di novembre, è stata "ancora più grande di quanto ci aspettavamo". Dopo che tutte le proiezioni lo hanno dichiarato vincitore a nemmeno cinque minuti dalla chiusura dei seggi, Trump ha ringraziato i rappresentanti politici dello Stato che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale, come i senatori Lindsey Graham e Tim Scott e il governatore, Henry McMaster. (Was)