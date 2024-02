Business News: Arabia Saudita, 131,9 miliardi di dollari partecipazioni in titoli Tesoro Usa a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le partecipazioni dell'Arabia Saudita in titoli del Tesoro Usa sono aumentate per il quinto mese consecutivo, crescendo del 2,96 per cento a 131,9 miliardi di dollari a dicembre rispetto al mese precedente. I dati diffusi dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti collocano l'Arabia Saudita al 16esimo posto tra i maggiori investitori in tali strumenti finanziari nel mese di dicembre. Il rapporto ha rivelato che a novembre il Regno deteneva obbligazioni per un valore di 128,1 miliardi di dollari, rispetto ai 117,5 miliardi di dollari e ai 117,1 miliardi di dollari rispettivamente di ottobre e settembre. I dati indicavano che il portafoglio di titoli del Tesoro statunitense dell’Arabia Saudita comprendeva obbligazioni a lungo termine per un valore di 107,7 miliardi di dollari, che costituivano l’82 per cento del valore totale. Allo stesso modo, le obbligazioni a breve termine del Regno ammontavano a 24,2 miliardi di dollari a dicembre, costituendo il 18 per cento del valore totale. L’analisi ha rivelato che il Giappone è emerso come il maggiore investitore in titoli del Tesoro statunitensi a dicembre, con partecipazioni per un totale di 1,13 trilioni di dollari, seguito da Cina e Regno Unito con portafogli valutati rispettivamente a 816,3 miliardi di dollari e 753,7 miliardi di dollari. Il Lussemburgo ha conquistato il quarto posto con asset valutati a 370,7 miliardi di dollari, mentre Canada e Irlanda si sono assicurati la quinta e la sesta posizione con portafogli di tesoreria del valore rispettivamente di 336,1 miliardi di dollari e 332,3 miliardi di dollari. Il Belgio ha raggiunto il settimo posto con riserve di tesoreria per un valore di 314,4 miliardi di dollari, seguito dalle Isole Cayman e dalla Svizzera, con asset pari rispettivamente a 305,2 miliardi di dollari e 287,6 miliardi di dollari. La Francia occupa la decima posizione con asset di tesoreria pari a 260 miliardi di dollari, mentre Taiwan e India occupano l'undicesimo e il dodicesimo posto con portafogli del valore rispettivamente di 252,5 miliardi di dollari e 233,7 miliardi di dollari. (Res)