Business News: Tunisia, ministero Industria ha approvato 40 progetti per 18 milioni di euro in investimenti

- Il comitato consultivo per il programma di risanamento industriale delle imprese del ministero dell'Industria della Tunisia ha approvato un totale di 40 progetti dall’inizio dell’anno, con investimenti complessivi pari a circa 18 milioni di euro e sovvenzioni stimate in circa 3 milioni di euro. Lo ha riferito una nota dello stesso ministero, precisando che la commissione speciale per gli investimenti tecnologici ha approvato 80 pratiche per un investimento totale stimato in 2 milioni di euro. Il comitato ha inoltre approvato, nel corso di una riunione del 19 febbraio in cui sono stati presentati gli interventi del programma di risanamento industriale, cinque dossier riguardanti istituzioni attive nei settori dell’abbigliamento e delle industrie tessili, chimiche, elettroniche e meccaniche. L'incontro si è svolto sotto la supervisione della ministra dell'Industria, Fatima Thabet Chiboub, e alla presenza del vice presidente dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Hisham Loumi, nonché dei membri del comitato continentale, composto da rappresentanti dei ministeri dell'Industria, Commercio, Economia e Pianificazione, Finanze e Ambiente, della Banca centrale della Tunisia (Bct) ed esperti del settore finanziario e bancario. Il ministro dell'Industria ha confermato che il programma di riabilitazione industriale rappresenta il fondamento di importanti strategie volte ad aumentare la competitività delle istituzioni, al passo con la trasformazione tecnologica, digitale e ambientale, nonché con la transizione energetica, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio e adottare energie alternative. (Tut)