Business News: Tunisia, per il mese di Ramadan previsti sconti e forniture eccezionali di olio e zucchero

- In occasione del mese di Ramadan, che inizierà intorno al 10 marzo, saranno distribuite in Tunisia forniture eccezionali di olio vegetale e zucchero e sarà approvato un programma di sconti su una varietà di prodotti di largo consumo, in collaborazione con la catena della grande distribuzione. In particolare, secondo quanto ha dichiarato all’agenzia di stampa “Tap” il direttore generale dell’Ufficio per la concorrenza e ricerca economica del ministero del Commercio tunisino, Houssem Eddine Touiti, saranno distribuite 15 mila tonnellate di olio vegetale sovvenzionato dallo Stato, suddivise in due lotti da 6 mila e 9 mila tonnellate, e mille tonnellate di zucchero al giorno per le famiglie. Il ministero del Commercio sta inoltre attualmente negoziando con le catene della grande distribuzione riduzioni di prezzi su vari prodotti, sotto forma di promozioni o senza un ampio margine di profitto. (Tut)