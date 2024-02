Business News: Tunisia, ministero Commercio adotta programma di controllo economico per Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Tunisia ha adottato un programma speciale di controllo economico in vista del mese di Ramadan, che dovrebbe iniziare intorno al 10 marzo, con l’obiettivo di controllare la speculazione e la fluttuazione dei prezzi dei prodotti alimentari, nonché di garantire un approvvigionamento regolare nel Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa “Tap”. Il direttore generale della Concorrenza e delle Investigazioni economiche del dicastero tunisino, Hossem Touiti, ha spiegato che la prima fase del programma è stata avviata il 15 febbraio scorso e che le autorità stanno lavorando per garantire ai cittadini prezzi accessibili dei beni di prima necessità e scorte di prodotti come olio, tè, caffè, riso e zucchero, scongiurando al tempo stesso potenziali comportanti concorrenziali sleali di commercianti con obiettivi monopolistici. Il piano di controllo e monitoraggio si concentrerà fino alla prima metà del mese di Ramadan prevalentemente sui prodotti agricoli e sulle attività di pesca. Successivamente, come ha detto Touiti, la supervisione sarà estesa anche a prodotti come abbigliamento e giocattoli. (Tut)