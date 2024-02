Business News: Turchia, Banca centrale mantiene tasso interesse al 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia ha confermato il tasso d’interesse al 45 per cento, interrompendo così il ciclo di rialzi avviato nel giugno 2023. Lo riporta l’agenzia di stampa “Iha”. L’ultimo aumento del tasso di riferimento risale allo scorso gennaio, quando era passato dal 42,5 per cento al 45 per cento. Il Consiglio della Banca centrale turca ha valutato che l’attuale livello del tasso sarà mantenuto fino a quando non si raggiungerà un calo significativo e permanente nella tendenza di fondo dell’inflazione mensile, e in caso di peggioramento significativo delle prospettive inflazionistiche l’orientamento della politica monetaria verrà inasprito. All’inizio di febbraio, la Banca centrale della Turchia aveva mantenuto invariate le sue previsioni sull’inflazione relative alla fine del 2024, prevedendo per quest’anno un’inflazione al 36 per cento, mentre per il 2025 al 14 per cento. "Siamo determinati a mantenere la necessaria stretta monetaria finché l'inflazione non scenderà ai livelli compatibili con il nostro obiettivo. Seguiamo da vicino le aspettative di inflazione e l’andamento dei prezzi. Sicuramente non permetteremo alcun peggioramento delle prospettive di inflazione”, aveva affermato il governatore dell’organismo, Fatih Karahan. "Sebbene le politiche che abbiamo attuato stiano iniziando a mostrare i loro effetti, manterremo la nostra posizione finché non raggiungeremo la stabilità permanente dei prezzi, portando la nostra economia alla stabilità nel medio termine", aveva aggiunto. (Tua)