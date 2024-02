Business News: Tunisia-Francia, su 3.600 aziende straniere nel Paese nordafricano 1.600 sono francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è il primo partner economico della Tunisia, con oltre 1.600 aziende francesi o a partecipazione francese su un totale di 3.600 aziende straniere presenti nel Paese nordafricano. Queste società generano oltre 160 mila posti di lavoro in settori come la meccanica, l'elettronica e l'industria alimentare. Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia tunisina di promozione degli investimenti (Fipa), Jalel Tebib, durante un punto stampa a Tunisi, nel quadro della conferenza regionale del Nord Africa che mira a rafforzare i legami imprenditoriali tra Francia e Tunisia. Il funzionario ha inoltre evidenziato la capacità della Tunisia di creare prodotti competitivi e di eccellenza sul mercato francese, come dimostrato dalla bilancia commerciale delle esportazioni. "La Francia è il primo investitore, il primo datore di lavoro, il primo donatore e il primo partner commerciale della Tunisia", ha aggiunto Raja Touil, direttrice generale della Camera di commercio e industria franco-tunisina. Da parte sua, il direttore generale di Business France, Laurent Saint Martin, ha ricordato che la Tunisia è il primo Paese africano in termini di investimenti esteri diretti in Francia. Saint Martin ha parlato delle sfide comuni dei due Paesi, tra cui la transizione ecologica, energetica e digitale, e ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le imprese francesi e tunisine, dalle start-up alle grandi imprese. In tal senso, il direttore ha menzionato il piano "Dare to Export" lanciato dal governo francese sei mesi fa con l'intenzione di incoraggiare le piccole e medie imprese francesi a esportare maggiormente i loro prodotti e il loro know-how all'estero. (Tut)