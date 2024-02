Business News: Tunisia, Banca solidarietà finanzierà 100 imprese in zone in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca tunisina di solidarietà (Bts) finanzierà quest’anno circa cento imprese private nelle regioni interne e nelle zone in via di sviluppo del Paese. Lo ha reso noto lo stesso istituto finanziario in un comunicato. La Bts si è posta l’obiettivo di finanziare imprese operanti in vari settori economici, in particolare quelli legati alla produzione e ai servizi agricoli, alla manifattura e ai trasporti. Per facilitare l’accesso delle imprese private ai finanziamenti, la Banca tunisina di solidarietà ha individuato una serie di misure pratiche volte a semplificare le procedure e ridurre le tempistiche. Tra queste, vi sono l’istituzione di un apposito ufficio per i finanziamenti, la creazione di un numero verde per facilitare le comunicazioni e dare seguito alle pratiche, nonché un portale specifico per le aziende private che includa tutte le informazioni necessarie. "Le filiali assicureranno il monitoraggio periodico delle imprese finanziate in coordinamento con le altre strutture di supporto, informando regolarmente i servizi centrali della banca sulla loro situazione e proponendo soluzioni alle problematiche riscontrate", si legge nella nota della Bts. (Tut)