Business news: Sudafrica, Anglo American Platinum prevede di tagliare migliaia di posti di lavoro

- Anglo American Platinum, il più grande produttore mondiale di platino, prevede di tagliare migliaia di posti di lavoro nelle sue miniere in Sudafrica. In una nota, la società ha annunciato l'avvio di una ristrutturazione che potrebbe interessare circa 3.700 posti di lavoro sudafricani, ovvero il 17 per cento della sua forza lavoro nel Paese. I tagli arrivano un anno dopo che i profitti della società sono crollati del 71 per cento. La compagnia ha inoltre intenzione di rivedere gli accordi con 620 appaltatori o fornitori di servizi per contribuire a ridurre i costi. I minatori sudafricani stanno ricorrendo al taglio dei posti di lavoro e al rinvio degli investimenti pianificati mentre lottano per preservare i margini dopo un improvviso cambiamento di prospettive a seguito di un rapido crollo dei prezzi dei metalli. Lo scorso anno il costo del palladio è diminuito del 37 per cento, dopo essere salito a oltre 3.400 dollari l'oncia dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Oggi il rodio, che è salito a quasi 30 mila dollari l’oncia nel 2021, è stato scambiato a 4.365 dollari l’oncia. (Res)