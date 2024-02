Business news: Sudafrica, governo attingerà alle sue riserve estere per ridurre i debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha annunciato che attingerà alle sue riserve estere per cercare di ridurre l'enorme debito. L'insolita mossa è stata annunciata dal ministro delle Finanze, Enoch Godongwana, nel corso del suo discorso sul bilancio tenuto oggi al parlamento di Città del Capo. Gli attuali debiti del Sudafrica sono i più alti dal 1947 e viene speso più denaro per il servizio dei debiti che per l’istruzione e la sanità. L’opposizione ha accusato il partito di governo, il Congresso nazionale africano (Anc), di cercare d'influenzare gli elettori in vista delle elezioni generali di maggio, che potrebbero vedere il partito perdere la maggioranza per la prima volta dalla fine dell’apartheid, nel 1994. Ieri la presidenza di Pretoria ha annunciato in un comunicato che le elezioni generali e provinciali si terranno il prossimo 29 maggio. (Res)