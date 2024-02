Business news: Guinea-Conakry, Rio Tinto investirà 6,2 miliardi di dollari nel progetto minerario Simandou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del colosso minerario anglo-australiano Rio Tinto investirà 6,2 miliardi di dollari nel progetto minerario Simandou, in Guinea, il più grande giacimento non sfruttato di minerale di ferro di alta qualità al mondo. lo ha annunciato l'amministratore delegato della società, Jakob Stausholm, al "Financial Times". I finanziamenti saranno destinati in particolare alla costruzione di una ferrovia di 552 chilometri per trasportare minerale di ferro di alta qualità da due nuove miniere nelle montagne Simandou a un nuovo porto in acque profonde sulla costa atlantica della Guinea. Anche una delle miniere sarà costruita e gestita da Rio Tinto. La società ha dichiarato a gennaio che prevede di iniziare i lavori infrastrutturali sul progetto quest’anno dopo quasi tre decenni di battute d’ arresto e scandali di corruzione, con la produzione di minerale di ferro che potrebbe iniziare già nel 2025. I partner cinesi statali di Rio Tinto nel progetto includono Chinalco, il più grande produttore mondiale di alluminio, e Baowu, il principale produttore mondiale di acciaio. Le due società cinesi necessitano ancora dell’approvazione finale dell’investimento da parte del governo di Pechino, ma Stausholm si è detto “molto fiducioso” che ciò accadrà presto. (Res)