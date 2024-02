Business news: ad Meta Zuckerberg presto a Seul, possibile partenariato sull'IA con Samsung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, visiterà la Corea del Sud la prossima settimana. Lo anticipano fonti industriali e della presidenza coreana citate dai media di quel Paese, secondo cui la visita - la prima dell'imprenditore in Corea del Sud da oltre un decennio a questa parte - potrebbe culminare in un partenariato tra Meta e il colosso coreano dei semiconduttori Samsung Electronics in merito a chip per l'intelligenza artificiale (IA) e altre questioni riguardanti l'IA generativa. A Seul Zuckerberg dovrebbe incontrare infatti il presidente di Samsung Lee Jae-young, con cui già si era confrontato in occasione della sua precedente visita nel 2013. (Git)