Business news: cinese Xpeng stipula accordo con Emirati Arabi Uniti e guarda all’espansione in Italia

- La casa automobilistica cinese Xpeng, leader nel segmento dei veicoli elettrici, ha stretto un partenariato strategico con il conglomerato Ali&Sons, con sede negli Emirati Arabi Uniti, e ha incluso l’Italia nel suo piano d’espansione nel mercato europeo. È quanto si legge in una nota pubblicata dall’azienda cinese sul social network WeChat. L'annuncio fa seguito agli accordi stipulati da Xpeng con rivenditori in Egitto, Azerbaigian, Giordania e Libano, dove l’azienda inizierà a commercializzare i suoi modelli nei prossimi mesi. Nello specifico, i modelli SUV G6 e G9 saranno disponibili negli Emirati Arabi Uniti a partire dal terzo trimestre, mentre le consegne della berlina P7 e del SUV G9 inizieranno in Giordania e Libano dal secondo trimestre. Gli stessi modelli saranno disponibili in Egitto dal terzo trimestre. L'azienda ha inoltre incluso l’Italia nel suo piano d’espansione nel mercato europeo, dove punta ad espandersi anche in Paesi come Germania, Regno Unito e Francia. (Cip)