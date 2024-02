Business news: Thailandia, parlamento approva allentamento restrizioni sulla pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Thailandia ha approvato all’unanimità l’allentamento delle restrizioni sull’industria ittica nazionale. Lo riporta il quotidiano online “The Straits Times”. Otto bozze di legge sono state approvate in prima lettura con 416 voti a favore e nessuno contrario, tutte volte a modificare i regolamenti introdotti nel 2015 per contrastare le attività di pesca illegale, considerati tuttavia troppo restrittivi. Sarà ora una commissione parlamentare a occuparsi dello studio delle otto bozze e a proporre un nuovo disegno di legge integrato che dovrà passare in seconda e in terza lettura, prima di ottenere anche l’approvazione del Senato. Stando ai dati governativi, la Thailandia è il quarto esportatore al mondo di pesce al mondo, con introiti pari a circa 200 miliardi di baht, poco meno di 5,6 miliardi di dollari. I precedenti regolamenti erano stati adottati in risposta alle critiche di Unione europea (che aveva minacciato di vietare l’importazione di pesce dal Paese) e Stati Uniti (che avevano accusato l’industria locale di fare uso di lavoro forzato e altri abusi). Nel 2019 il Paese aveva anche ratificato una convenzione internazionale che fissa regole e standard vincolanti per i pescatori. (Fim)