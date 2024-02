Business news: Burkina Faso, giunta sospende rilascio permessi per esportazione oro e materie preziose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Burkina Faso ha sospeso con effetto immediato il rilascio dei permessi di esportazione per l'oro artigianale e semilavorato e altre materie preziose estratte nel Paese. "Questa sospensione risponde alla necessità di ripulire il settore e riflette il desiderio del governo di organizzare meglio la commercializzazione dell'oro e di altre sostanze preziose", si legge in una nota datata 20 febbraio e nella quale non viene precisata la durata della sospensione. I gruppi minerari che hanno materiale da esportare sono quindi invitati a rivolgersi alla National Society for Precious Commodities (Sonap) per ottenere un risarcimento. Con il 37 per cento del totale, l’oro è la prima fonte di esportazioni del Burkina Faso e l'estrazione mineraria è una delle principali fonti di lavoro nazionali. Negli ultimi anni le attività estrattive sono tuttavia state ostacolate da una dilagante insurrezione islamista e dall’instabilità politica, determinando la chiusura di diverse miniere e la riduzione della produzione di altre. Il Paese è governato dal settembre del 2022 da una giunta militare guidata dal capitano Ibrahim Traoré, che con un golpe ha deposto il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, a sua volta autore di un golpe condotto otto mesi prima per deporre il presidente eletto Roch Marc Christian Kaboré. (Res)