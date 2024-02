Kosovo: Ulutas (Kfor), attacchi contro nostre forze e sparatoria Banjska sono atti inaccettabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Kfor ha parlato, tra l'altro, della collaborazione con il ministero della Difesa del Kosovo e con le Forze di sicurezza (Ksf). "Il Gruppo di collegamento e consulenza della Nato, che è separato dalla Kfor, ha il compito di lavorare fianco a fianco con le Forze di sicurezza del Kosovo, in conformità con il mandato originale della Ksf, come protezione civile", ha affermato l'ufficiale militare. Ulutas ha citato il segretario generale della Nato, il quale ha affermato che lo schieramento della Ksf nel nord richiede il consenso della Kfor. "Per quanto riguarda lo schieramento della Ksf nel nord del Kosovo, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è stato molto chiaro su questo punto durante la sua visita a Pristina, nel mese di novembre. Ha sottolineato che 'qualsiasi schieramento della Forza di sicurezza del Kosovo nel nord richiede il consenso della Kfor". Accogliamo con favore il continuo rispetto di questo impegno da parte delle istituzioni del Kosovo. (Alt)