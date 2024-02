Serbia: Vucic, risoluzione Parlamento europeo su elezioni è una "famigerata bugia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni in Serbia del dicembre scorso è una "famigerata bugia". Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui nel documento si afferma che lui stesso "ha abusato della sua posizione e indetto le elezioni per rafforzare" il suo "potere assoluto", mentre, ha sottolineato, "la richiesta esplicita per il voto è arrivata dai partiti dell'opposizione". Vucic ha continuato affermando che il secondo punto della risoluzione è che la polizia serba ha "brutalmente oltrepassato i suoi poteri nell'attaccare studenti e manifestanti" (durante le manifestazioni di protesta seguite al voto), mentre secondo il presidente serbo l'azione della polizia è stata "50 volte più debole" di quella vista in alcuni Paesi dell'Unione europea. Il capo dello Stato ha quindi sottolineato che si parla di questa cosa poiché "è importante spargere un sacco di menzogne intorno alla Serbia", e per gli interessi geopolitici di chi vuole "un Kosovo indipendente e sanzioni alla Russia" da parte di Belgrado. (segue) (Seb)