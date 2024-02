Business news: svalutazione in Cina pesa sul bilancio dei profitti del gruppo bancario Hsbc nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario Hsbc Holdings, con sede a Londra, ha registrato un profitto annuo record nel 2023, che tuttavia ha deluso le aspettative degli analisti a causa di una svalutazione da 3 miliardi di dollari derivante dalla sua partecipazione nella Banca cinese delle comunicazioni (Bocom). Lo riporta il sito di notizie "Channel News Asia", precisando che Hsbc è stata tra le banche straniere a subire la peggiore svalutazione in Cina tra le sue controparti straniere nel quadro della profonda crisi in cui versa il mercato immobiliare del Paese asiatico. L'utile ante imposte di Hsbc nel 2023 si è attestato a 30,3 miliardi di dollari, in aumento del 78 per cento su base annua ma inferiore alle stime degli intermediari, che prevedevano profitti per 34,1 miliardi di dollari. La svalutazione della partecipazione dell'istituto di credito nella banca cinese è arrivata dopo una revisione dei probabili flussi di cassa futuri di Bocom e delle relative prospettive di crescita circa i prestiti e i margini d'interesse. (Cip)